Сбор "Зенита" в Австрии покинули Жирков и Ерохин

Теги зенит санкт-петербургюрий жирковалександр ерохин

Сбор "Зенита" в Австрии покинули Жирков и ЕрохинСегодня сбор питерского "Зенита" в Австрии покинули полузащитники Юрий Жирков и Александр Ерохин, информирует официальный сайт клуба.

"Сегодня утром Юрий Жирков и Александр Ерохин отправились домой; футболисты будут готовиться к сезону под присмотром реабилитологов и присоединятся к команде в Петербурге. По медицинским соображениям тренерский штаб "Зенита" принял решение, что игроки "сине-бело-голубых" не будут принимать дальнейшее участие в заключительных "Газпром" - тренировочных сборах; каждому назначена индивидуальная программа восстановления и тренировок", - сказано в заявлении питерского клуба.

Напомним, "Зенит" разрешил Полозу тренироваться с "Рубином". | soccernews.ru

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