Сборная Алжира осталась без главного тренера

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Сборная Алжира осталась без главного тренераГлавный тренер сборной Алжира Рабах Маджер уволен с должности.

По данным источника, решение принималось Федерацией футбола Алжира и связано с неудовлетворительными результатами команды.

Кроме Маджера, из команды уволены и три его помощника.

Маджер отработал на своем посту восемь месяцев. Под его руководством команда провела восемь игр, четыре из которых выиграла.

Напомним, Неймар озвучил Пересу одно из условий своего перехода в "Реал". | soccernews.ru

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