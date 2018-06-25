Сборная Алжира осталась без главного тренера

Главный тренер сборной Алжира Рабах Маджер уволен с должности.

По данным источника, решение принималось Федерацией футбола Алжира и связано с неудовлетворительными результатами команды.

Кроме Маджера, из команды уволены и три его помощника.

Маджер отработал на своем посту восемь месяцев. Под его руководством команда провела восемь игр, четыре из которых выиграла.

Напомним, Неймар озвучил Пересу одно из условий своего перехода в "Реал". | soccernews.ru