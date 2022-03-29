Сборная Андорры выдала лучшую победную серию в своей истории

Фото твиттер Федерации футбола Андорры

Сборная Андорры впервые в своей истории выиграла два матча подряд.

25 марта андоррцы взяли верх над национальной командой Сент-Китс и Невис со счётом 1:0.

28 марта Андорра добилась аналогичного результата - победа 1:0 над Гренадой.

Стоит отметить, что обе встречи носили товарищеский характер.

Не пропустите: Бонуччи раскритиковал систему отбора на ЧМ после вылета сборной Италии. | http://soccernews.ru