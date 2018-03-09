Сборная Англии может быть исключена из ЧМ-2022
В отношении сборной Англии могут применить штрафные санкции.
Как сообщает Telegraph, в случае бойкота Англией ЧМ-2018, команда может быть исключена из Чемпионата Мира 2022 года.
Напомним, что власти Англии задумались о бойкоте после того, как в Солсбери бывший российский шпион Сергей Скрипаль со своей дочерью, в следствии отравления, попали в тяжелом состоянии в больницу.
Читайте также: В Англии опасаются отравления сборной во время ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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|4
|Уругвай
|0
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|Группа B
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|0
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|Исландия
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|0
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|Коста-Рика
|0
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|0
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|0
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|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0