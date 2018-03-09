Сборная Англии может быть исключена из ЧМ-2022

В отношении сборной Англии могут применить штрафные санкции.

Как сообщает Telegraph, в случае бойкота Англией ЧМ-2018, команда может быть исключена из Чемпионата Мира 2022 года.

Напомним, что власти Англии задумались о бойкоте после того, как в Солсбери бывший российский шпион Сергей Скрипаль со своей дочерью, в следствии отравления, попали в тяжелом состоянии в больницу.

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