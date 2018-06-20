Сборная Англии может лишиться одного из лидеров в матче с Панамой

Полузащитник сборной Англии Деле Алли испытывает проблемы со здоровьем, сообщает AFP.

По сведениям издания, футболист получил мышечное повреждение в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Туниса (2:1).

Сроки восстановления 22-летнего Алли составят несколько дней, поэтому он может пропустить следующий матч ЧМ-2018 с Панамой, который состоится 24 июня.

Не пропустите: Стал известен характер травмы Деле Алли. | http://soccernews.ru