Сборная Англии может лишиться своего лидера перед первым матчем ЧМ-2018
Нападающий сборной Англии Харри Кейн может не сыграть в первом матче Чемпионата Мира-2018 со сборной Туниса, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, футболист испытывает небольшие проблемы с голеностопом и главный тренер команды Гарет Саутгейт может принять решение поберечь его, чтобы не усугубить травму.
Матч Тунис - Англия состоится 18 июня.
Не пропустите: Лидер сборной Англии является одним из тяжелых игроков Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru
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|Португалия
|0
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|М
|О
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|О
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|0
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|М
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|1
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|Тунис
|0
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|Группа H
|М
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|0
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|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
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