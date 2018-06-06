Сборная Англии может лишиться своего лидера перед первым матчем ЧМ-2018

Нападающий сборной Англии Харри Кейн может не сыграть в первом матче Чемпионата Мира-2018 со сборной Туниса, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, футболист испытывает небольшие проблемы с голеностопом и главный тренер команды Гарет Саутгейт может принять решение поберечь его, чтобы не усугубить травму.

Матч Тунис - Англия состоится 18 июня.

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