Сборная Англии может отказаться от участия в Чемпионате Мира-2018

Министр иностранных дел Англии Борис Джонсон не исключил вероятности того, что страна бойкотирует Чемпионат Мира-2018 в России.

Причиной этому является отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Ранее Скрипаль был обвинен Россией в шпионаже в пользу Великобритании и осужден за госизмену в 2006 году.

После такого мне сложно представить, что Великобритания будет обычным образом представлена на чемпионате мира в России", – цитирует Mirror Джонсона.

Не пропустите: 100 дней до Чемпионата Мира: звёзды футбола в ожидании мундиаля. | http://soccernews.ru