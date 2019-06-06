Сборная Англии может сыграть с Нидерландами не основным составом
Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом может предоставить отдых семерым игрокам в полуфинальном матче Лиги Наций против Нидерландов.
Как сообщает The Telegraph, речь идёт о футболистах, принимавших участие в финале Лиги Чемпионов в минувшую субботу - это Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Деле Алли, Харри Кейн (все - Тоттенхэм"), Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес и Джордан Хендерсон (все - Ливерпуль").
Напомним, что матч Нидерланды - Англия состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет в финале Лиги Наций с Португалией.
Что касается решающего поединка ЛЧ, то "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 2:0 и в шестой раз в истории взял престижный трофей.
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