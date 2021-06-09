Сборная Англии может выйти на матч с Хорватией с четырьмя крайними защитниками

Фото: инстаграм Саутгейта

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт разрабатывает тактику на игру Евро-2020 с Хорватией.

Как сообщает The Telegraph, одним из вариантов рассматривается выход с четырьмя крайними защитниками в стартовом составе.

При таком раскладе Люк Шоу должен будет сыграть в центре защиты.

Поединок между Англией и Хорватией пройдет 13 июня на "Уэмбли".

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