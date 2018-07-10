Сборная Англии на тренировке потроллила французов

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Сборная Англии на тренировке потроллила французовИгроки сборной Англии на своей тренировке потроллили национальную команду Франции, которая может стать их соперником по финалу Чемпионату Мира.

Так, на вчерашнем занятии британские футболисты увлеклись перебрасыванием друг другу игрушечных петухов.

Напомним, именно петух является символом сборной Франции.

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