Сборная Англии намерена перехватить форварда "Челси" Абрахама

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Сборная Англии намерена перехватить форварда "Челси" Абрахама

Сборная Англии ведет борьбу за 21-летнего нападающего "Челси" Тэмми Абрахама.

По сведениям Telegraph, тренер сборной Стив Холланд сегодня будет просматривать футболиста в игре Лиги Чемпионов с "Валенисей". Абрахаму могут предложить сыграть за "трех львов" в играх квалификации Евро-2020, которые состоятся в октябре.

Отметим, что Абрахам еще не заигран за сборную Англии в официальных матчах. В приглашении футболиста также заинтересована сборная Нигерии, уроженцем которой он является.

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