Сборная Англии назвала состав на финал четырех Лиги наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал предварительный список из 27 футболистов, которые могут принять участие в финальных матчи Лиги наций УЕФА.

Вратари: Джек Батлэнд ("Сток Сити"), Том Хитон ("Бернли"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес (оба - "Ливерпуль"), Бенджамин Чилуэлл, Гарри Магуайр (оба - "Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Дэнни Роуз, Киран Триппьер (оба - "Тоттенхэм"), Джон Стоунз, Кайл Уолкер, Фабиан Делф (все - "Манчестер Сити").

Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Деле Алли, Эрик Дайер, Харри Уинкс (все - "Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Праус ("Саутгемптон").

Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд (оба - "Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут"), Нейтан Редмонд ("Саутгемптон").

Напомним, что в полуфинале Англия сыграет с Нидерландами. Встреча состоится 6 июня. В другом полуфинале, который пройдет 5 июня, сыграют Португалия и Швейцария. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.

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