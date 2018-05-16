Сборная Англии объявила итоговую заявку на ЧМ-2018

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Сборная Англии объявила итоговую заявку на ЧМ-2018

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой на ЧМ-2018.

Вратари: Джек Батленд, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Фил Джонс, Гари Кэйхилл, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Эшли Янг.

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер, Фабиан Делф, Джесси Лингард, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон.

Нападающие: Джейми Варди, Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Дэнни Уэлбек.

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