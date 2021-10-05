Сборная Англии объявила об изменениях в заявке на ближайшие матчи

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Сборная Англии объявила об изменениях в заявке на ближайшие матчи

Фото твиттер сборной Англии

Пресс-служба сборной Англии сообщила о трёх правках в итоговом составе команды на октябрьские игры квалификации ЧМ-2022.

Из-за травмы из окончательной заявки "трёх львов" вычеркнули защитника "Челси" Риса Джеймса.

Что касается вызванных футболистов, то их двое - это Бен Чилуэлл ("Челси") и Тэмми Абрахам ("Рома").

Напомним, что в октябре англичане сыграют с Андоррой и Венгрией.

Не пропустите: Тухель ярко отреагировал на вызов в сборную Англии травмированного Джеймса. | http://soccernews.ru
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