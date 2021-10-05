Сборная Англии объявила об изменениях в заявке на ближайшие матчи
Пресс-служба сборной Англии сообщила о трёх правках в итоговом составе команды на октябрьские игры квалификации ЧМ-2022.
Из-за травмы из окончательной заявки "трёх львов" вычеркнули защитника "Челси" Риса Джеймса.
Что касается вызванных футболистов, то их двое - это Бен Чилуэлл ("Челси") и Тэмми Абрахам ("Рома").
Напомним, что в октябре англичане сыграют с Андоррой и Венгрией.
Не пропустите: Тухель ярко отреагировал на вызов в сборную Англии травмированного Джеймса. | http://soccernews.ru
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