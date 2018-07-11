Сборная Англии обыгрывает Хорватию после первого тайма

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Сборная Англии обыгрывает Хорватию после первого таймаСборная Англии обыгрывает национальную команду Хорватии после первого тайма полуфинального матча Чемпионата Мира.

В первом тайме немногим больше мячом владели "клетчатые". Они же нанесли и больше ударов по воротам соперника - пять против четырех. Однако дивидендов из такого минимального преимущества хорваты извлечь не смогли.

Напомним,  сборная Англии установила рекорд Чемпионатов Мира. | soccernews.ru

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