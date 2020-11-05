Сборная Англии огласила состав на ноябрьские матчи
Стала известна заявка сборной Англии на ноябрьские встречи команды.
12 ноября национальная команда проведет товарищеский матч с Ирландией, 15 ноября встретится с Бельгией, а 18-го с Исландией в рамках Лиги наций.
Отметим, в состав попал хавбек "МЮ" Фил Фоден, который был исключен из национальной команды после проступка.
Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилэулл, Конор Коади, Эрик Дайер, Джо Гомес, Рис Джеймс, Майкл Кин, Гарри Магуайр, Энсли Мэйтленд-Найлз, Тайрон Мингс, Букайо Сака, Киран Триппьер, Кайл Уокер.
Полузащитники: Фил Фоден, Джордан Хендерсон, Мейсон Маунт, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проуз, Харри Уинкс.
Нападающие: Тэмми Абрахам, Доминик Калверт-Льюин, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг.
Не пропустите: Давид Луиз вернулся в строй после травмы| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Евсеев назвал причины неудач российских клубов в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов
-
Сульшер отказался комментировать слухи о его отставке из "МЮ"
-
В сборной России высказались о сомнительном тесте Шунина
-
"Возвращайся скорее, Саша. Мы тебя очень ждем". Сборная России поддержала Головина
-
Экс-тренер сборной России Игнатев оценил результаты клубов РПЛ в Лиге Чемпионов
-
"МЮ" не планирует расставаться с Сульшером
-
Широкову грозит два года тюрьмы за избиение судьи
-
Роналду попал в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи
-
У голкипера "Динамо" Шунина сомнительный тест на коронавирус
-
Сборная Англии огласила состав на ноябрьские матчи
-
Маркус Тюрам впервые в своей карьере вызван в сборную Франции
-
Пресс-служба УЕФА оценила стадион "Зенита"
-
"Арсенал" представил разминочную форму. Комплект напоминает экипировку "Милана"
-
Гендиректор "Сочи" высказался о Заболотном
-
Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Алаба может следующим летом бесплатно перейти в "Ювентус"
-
Мартинес готов обсудить с "Интером" продление контракта
-
Малафеев высказался о результате "Зенита" в Лиге Чемпионов
-
Хавбек "Ахмата" Садулаев: "Глушаков - крутой парень"
-
Хавбек "Динамо" Лесовой высказался по поводу вызова в сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18