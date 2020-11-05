Сборная Англии огласила состав на ноябрьские матчи

Стала известна заявка сборной Англии на ноябрьские встречи команды.

12 ноября национальная команда проведет товарищеский матч с Ирландией, 15 ноября встретится с Бельгией, а 18-го с Исландией в рамках Лиги наций.

Отметим, в состав попал хавбек "МЮ" Фил Фоден, который был исключен из национальной команды после проступка.

Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилэулл, Конор Коади, Эрик Дайер, Джо Гомес, Рис Джеймс, Майкл Кин, Гарри Магуайр, Энсли Мэйтленд-Найлз, Тайрон Мингс, Букайо Сака, Киран Триппьер, Кайл Уокер.

Полузащитники: Фил Фоден, Джордан Хендерсон, Мейсон Маунт, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проуз, Харри Уинкс.

Нападающие: Тэмми Абрахам, Доминик Калверт-Льюин, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг.

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