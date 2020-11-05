Сборная Англии огласила состав на ноябрьские матчи

Теги гарет саутгейтанглияфилип фоден

Сборная Англии огласила состав на ноябрьские матчи

Стала известна заявка сборной Англии на ноябрьские встречи команды.

12 ноября национальная команда проведет товарищеский матч с Ирландией, 15 ноября встретится с Бельгией, а 18-го с Исландией в рамках Лиги наций.

Отметим, в состав попал хавбек "МЮ" Фил Фоден, который был исключен из национальной команды после проступка.

Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилэулл, Конор Коади, Эрик Дайер, Джо Гомес, Рис Джеймс, Майкл Кин, Гарри Магуайр, Энсли Мэйтленд-Найлз, Тайрон Мингс, Букайо Сака, Киран Триппьер, Кайл Уокер.

Полузащитники: Фил Фоден, Джордан Хендерсон, Мейсон Маунт, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проуз, Харри Уинкс.

Нападающие: Тэмми Абрахам, Доминик Калверт-Льюин, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг.

Не пропустите: Давид Луиз вернулся в строй после травмы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"МЮ" не планирует расставаться с Сульшером

"МЮ" не планирует расставаться с Сульшером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов