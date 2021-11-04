Сборная Англии огласила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Сборная Англии опубликовала заявку на ноябрьские матч квалификации к ЧМ-2022.

Вратари: Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рэмсдейл;

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Бен Чилуэлл, Конор Коуди, Рис Джеймс, Харри Магуайр, Тайрон Мингз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Кайл Уокер;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проуз;

Нападающие: Тэмми Абрахам, Филип Фоден, Джек Грилиш, Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Рахим Стерлинг.

Сборная Англии сыграет с Албанией (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября).

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