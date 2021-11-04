Сборная Англии огласила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Сборная Англии опубликовала заявку на ноябрьские матч квалификации к ЧМ-2022.
Вратари: Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рэмсдейл;
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Бен Чилуэлл, Конор Коуди, Рис Джеймс, Харри Магуайр, Тайрон Мингз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Кайл Уокер;
Полузащитники: Джуд Беллингем, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проуз;
Нападающие: Тэмми Абрахам, Филип Фоден, Джек Грилиш, Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Рахим Стерлинг.
Сборная Англии сыграет с Албанией (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября).
Также не пропустите: В "Болонье" прокомментировали информацию об интересе к Миранчуку. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы
-
Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022
-
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
-
Назначение Хави в "Барселону" состоится на этой неделе
-
Стало известно, когда "Зенит" начнет переговоры с игроками, у которых истекают контракты
Лента новостей
-
"Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге Конференций
-
"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы
-
Воронин рассказал, смог бы заиграть в современном футболе Пеле
-
Воронин высказался о карьерах Смолова и Кокорина
-
Сборная Франции объявила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Семин считает Семака лучшим тренером в России
-
Пиоли стал тренером месяца в Серии А
-
Семин прокомментировал изменения в "Локомотиве"
-
Стали известны планы "Барселоны" после назначения Хави
-
"Реал" провел встречу с агентом немецкого супер таланта
-
1
Экс-игрок "Барселоны" требует "Золотой мяч" для Левандовски и даже готов отдать ему свой
-
Агуэро обратился к болельщикам на фоне проблем с сердцем
-
Сборная Англии огласила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022
-
Геркус высказался о выступлениях "Зенита" в Лиге чемпионов
-
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
-
Стало известно, из-за чего травмировался Дембеле и насколько он выбыл
-
Экс-форвард сборной Франции Луи Саа назвал своего фаворита на "Золотой мяч"
-
В "Болонье" прокомментировали информацию об интересе к Миранчуку
-
"Реал Мадрид" объявил о проведении Генеральной ассамблеи сосьос
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18