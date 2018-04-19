Сборная Англии определилась с соперниками по осенним товарищеским матчам, сообщает BBC.

По сведениям издания, 11 сентября англичане сыграют с Швейцарией, а 15 ноября - с США.

Напомним, что осенью "трёх львов" также ожидают матчи Лиги Наций против Испании (8 сентября и 15 октября) и Хорватии (12 октября и 18 ноября).

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