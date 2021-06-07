Сборная Англии определилась с заменой для травмированного Трента

Теги англиятрент александр-арнольдбен уайт

Сборная Англии определилась с заменой для травмированного Трента

Фото твиттер сборной Англии

Пресс-служба сборной Англии объявила об изменениях в заявке команды для участия в финальном турнире Евро-2020.

В составе "трёх львов" травмированного Трента Александра-Арнольда заменил Бен Уайт.

Защитник "Брайтона" в прошедшем сезоне сыграл 39 матчей. За сборную он дебютировал 5 дней назад.

Англичане на групповом этапе Евро встретятся с Хорватией, Чехией и Шотландией.

Не пропустите: Англия и Нидерланды одержали победы в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов