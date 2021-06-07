Сборная Англии определилась с заменой для травмированного Трента

Фото твиттер сборной Англии

Пресс-служба сборной Англии объявила об изменениях в заявке команды для участия в финальном турнире Евро-2020.

В составе "трёх львов" травмированного Трента Александра-Арнольда заменил Бен Уайт.

Защитник "Брайтона" в прошедшем сезоне сыграл 39 матчей. За сборную он дебютировал 5 дней назад.

Англичане на групповом этапе Евро встретятся с Хорватией, Чехией и Шотландией.

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