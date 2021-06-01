Сборная Англии опубликовала заявку на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Англии объявил окончательную заявку на Евро-2020.

Вратари: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико", Испания).

Полузащитники: Джуд Беллингем, Джейдон Санчо (оба – "Боруссия" Дортмунд), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Букайо Сака ("Арсенал").

Нападающие: Доминик Кэлверт-Льюин ("Эвертон"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

В список из 26 человек не вошли 7 игроков из предварительной заявки: Аарон Рэмсдейл ("Шеффилд Юнайтед"), Бен Годфри ("Эвертон"), Бен Уайт ("Брайтон"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла") и Мэйсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед", не попавший в состав из-за травмы.

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