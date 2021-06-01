Сборная Англии опубликовала заявку на Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной Англии объявил окончательную заявку на Евро-2020.
Вратари: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").
Защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико", Испания).
Полузащитники: Джуд Беллингем, Джейдон Санчо (оба – "Боруссия" Дортмунд), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Букайо Сака ("Арсенал").
Нападающие: Доминик Кэлверт-Льюин ("Эвертон"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").
В список из 26 человек не вошли 7 игроков из предварительной заявки: Аарон Рэмсдейл ("Шеффилд Юнайтед"), Бен Годфри ("Эвертон"), Бен Уайт ("Брайтон"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла") и Мэйсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед", не попавший в состав из-за травмы.
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|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
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|3
|4
|Румыния
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|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
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|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
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|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
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|3
|1
|Группа E
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|О
|1
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|2
|Бельгия
|3
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|3
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|3
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|4
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|3
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|М
|О
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|5
|2
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|3
|5
|3
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|3
|3
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|Австрия
|3
|1