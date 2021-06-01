Сборная Англии опубликовала заявку на Евро-2020

Теги англиячемпионат европы

Сборная Англии опубликовала заявку на Евро-2020Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Англии объявил окончательную заявку на Евро-2020.

Вратари: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико", Испания).

Полузащитники: Джуд Беллингем, Джейдон Санчо (оба – "Боруссия" Дортмунд), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Букайо Сака ("Арсенал").

Нападающие: Доминик Кэлверт-Льюин ("Эвертон"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

В список из 26 человек не вошли 7 игроков из предварительной заявки: Аарон Рэмсдейл ("Шеффилд Юнайтед"), Бен Годфри ("Эвертон"), Бен Уайт ("Брайтон"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла") и Мэйсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед", не попавший в состав из-за травмы.

Также не пропустите: Месси купил еще один отель. Уже пятый. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда "Барселону", "Реал" и "Ювентус" исключат из Лиги Чемпионов

Стало известно, когда "Барселону", "Реал" и "Ювентус" исключат из Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов