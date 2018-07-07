Сборная Англии открыла счёт в матче с Швецией

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Сборная Англии открыла счёт в матче с Швецией

Сборная Англии открыла счёт в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Швеции.

На 30-й минуте отличился защитник "трёх львов" Харри Магуайр.

Не пропустите: Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Англии на четвертьфинальный матч ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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