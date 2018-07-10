Сборная Англии отправилась в Москву на полуфинал ЧМ-2018

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Сборная Англии отправилась в Москву на полуфинал ЧМ-2018

Сборная Англии отправилась в Москву, где пройдет полуфинальная игра против Хорватии.

Напомним, что сборная "трех львов" базируется в Зеленогорске в Ленинградской области.

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