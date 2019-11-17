Сборная Англии побила собственный 100-летний рекорд

Сборная Англии забила 38 голов в 2019 году, установив вековой рекорд.

Так много англичане не забивали более 100 лет. Больше английская национальная команда забила только в 1908 году. Тогда футболисты сборной Англии отличились 39 раз за год.

Напомним, что Англия досрочно гарантировала себе первое место в группе А и путевку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

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