Сборная Англии побила собственный рекорд 113-летней давности

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Сборная Англии побила собственный рекорд 113-летней давности

Фото твиттер сборной Англии

Сборная Англии переписала свою историю по итогам матча 9-го тура квалификации ЧМ-2022 против Албании (5:0).

Команда "трёх львов" достигла отметки в 42 забитых мяча с начала 2021-го года.

Как сообщает Opta, англичане побили собственный рекорд по результативности за календарный год.

Ранее лучшим результатом сборной было 39 голов в 1908 году.

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