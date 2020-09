Сборная Англии показала два новых комплекта формы

Пресс-служба сборной Англии опубликовала фотографии новой формы национальной команды.

Домашний комплект выполнен в белом цвете.

Home comforts. You can pre-order your new @nikefootball home shirt now!

Гостевой вариант - синий с рельефным принтом.

in blue on the road



The #ThreeLions’ new away shirt is available to pre-order now!