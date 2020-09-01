Сборная Англии показала два новых комплекта формы

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Сборная Англии показала два новых комплекта формы

Пресс-служба сборной Англии опубликовала фотографии новой формы национальной команды.

Домашний комплект выполнен в белом цвете.

Гостевой вариант - синий с рельефным принтом.

Технический спонсор - компания Nike.

Не пропустите: Сборная Португалии презентовала новую форму. | http://soccernews.ru
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