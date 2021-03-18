Сборная Англии показала заявку на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022

Теги англия

Сборная Англии показала заявку на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022Фото: thefa.com. 
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал всех игроков, которых вызвал на ближайшие матчи отбора к Чемпионату Мира 2022.

Вратари: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Ник Поуп ("Бернли").

Защитники: Бен Чилэулл ("Челси"), Конор Коади ("Вулверхэмптон"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Рис Джеймс ("Челси"), Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джесси Лингард ("Вест Хэм"), Мейсон Маунт ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

25 марта сборная Англии сыграет с Сан-Марино, 28 марта в гостях с Албанией, а 31 марта дома с Польшей.

Читать также: Нападающий "Вест Хэма" Антонио будет играть за сборную Ямайки вместо Англии | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" минимально победил "Уфу" на выезде

"Локомотив" минимально победил "Уфу" на выезде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов