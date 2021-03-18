Сборная Англии показала заявку на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал всех игроков, которых вызвал на ближайшие матчи отбора к Чемпионату Мира 2022.

Вратари: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Ник Поуп ("Бернли").

Защитники: Бен Чилэулл ("Челси"), Конор Коади ("Вулверхэмптон"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Рис Джеймс ("Челси"), Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джесси Лингард ("Вест Хэм"), Мейсон Маунт ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

25 марта сборная Англии сыграет с Сан-Марино, 28 марта в гостях с Албанией, а 31 марта дома с Польшей.