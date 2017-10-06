Сборная Англии повторила личный рекорд

После победы над Словенией сборная Англии обеспечила себе путёвку в финальный турнир ЧМ-2018.

Таким образом, команда "трёх львов" вышла на мундиаль в шестой раз подряд. Как сообщает Gracenote, тем самым англичане повторили свой личный рекорд.

Ранее сборная Англии участвовала без перерыва в финальных турнирах ЧМ с 1950 по 1970 год.

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