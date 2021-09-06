Сборная Англии повторила собственный рекорд 55-летней давности

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Сборная Англии повторила собственный рекорд 55-летней давности

Фото сайт сборной Англии

Сборная Англии максимально приблизилась к историческому рекорду благодаря разгромной победе над Андоррой (4:0) в квалификации ЧМ-2022.

Как сообщает Opta, подопечные Гарета Саутгейта повторили достижение "трёх львов", установленное в 1966 году.

Речь идёт о рекорде 55-летней давности по числу сухих матчей за календарный год.

Сейчас в активе англичан 11 игр без пропущенных голов с начала года, следующий поединок - в гостях против Польши.

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