Сборная Англии представила форму для Чемпионата Мира
Сборная Англии представила свою игровую форму для Чемпионата Мира 2018-го года, который пройдет в России.
Напомним, Линекер не верит в успех сборной Англии на ЧМ-2018. | soccernews.ru
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|0
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|0
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|4
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|0
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|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
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|3
|Португалия
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|О
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|0
|0
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|0
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|Франция
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|4
|Перу
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|М
|О
|1
|Аргентина
|0
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|0
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|0
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|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
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|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
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|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
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