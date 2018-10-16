Сборная Англии прервала блестящую беспроигрышную серию Испании

Теги испанияанглиягреция

Сборная Англии прервала блестящую беспроигрышную серию Испании

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Наций Испания на своём поле проиграла Англии со счётом 2:3.

Как сообщает Opta, "Фурия Роха" впервые за 15 лет уступила в домашнем официальном матче.

В последний раз испанцы терпели поражение в родных стенах в июне 2003 года. Тогда обидчиком пиренейцев стала Греция.

С тех пор Испания не проигрывала дома на протяжении 38 матчей (34 победы и 4 ничьи).

Не пропустите: Впервые в истории сборная Испании пропустила три гола в домашнем официальном матче. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов