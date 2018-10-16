Сборная Англии прервала блестящую беспроигрышную серию Испании

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Наций Испания на своём поле проиграла Англии со счётом 2:3.

Как сообщает Opta, "Фурия Роха" впервые за 15 лет уступила в домашнем официальном матче.

В последний раз испанцы терпели поражение в родных стенах в июне 2003 года. Тогда обидчиком пиренейцев стала Греция.

С тех пор Испания не проигрывала дома на протяжении 38 матчей (34 победы и 4 ничьи).

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