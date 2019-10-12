Сборная Англии прервала внушительную беспроигрышную серию в матчах квалификации ЧЕ и ЧМ

В рамках квалификации Евро-2020 сборная Англии уступила Чехии (1:2).

Как сообщает Gracenote Live, сборная "трех львов" прервала свою 43-матчевую беспроигрышную серию в играх отборочных раундов Чемпионатов Мира и Европы.

До этого последний раз Англия проигрывала Украине 10 октября 2009 года в рамках квалификации ЧМ-2010.

На данный момент Англия возглавляет группу А, имея одинаковое количество очков с Чехией - по 12.

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