Сборная Англии прибыла в Россию на ЧМ-2018



Сборная Англии прилетела в Россию для участия в Чемпионате Мира-2018, сообщает Sky Sports.

Футболисты английской национальной команды будут жить и тренироваться в Рощино в Ленинградской области.

Напомним, что на ЧМ-2018 Англия сыграет в одной группе с Бельгией, Панамой и Тунисом.

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