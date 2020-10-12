Сборная Англии продлила впечатляющую домашнюю серию

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Сборная Англии продлила впечатляющую домашнюю серию

Сборная Англии одержала 20-ю победу в 21 последнем домашнем матче. В 3-м туре группового этапа Лиги наций английская национальная команда добилась победы над сборной Бельгии со счетом 2:1.

Стоит отметить, что в последний раз Англия проигрывала дома в сентябре 2018 года в матче с Испанией (1:2).

Англия лидирует в турнирной таблице группы 2 Лиги А, набрав семь очков. Следующий матч команда проведет 14 октября на своем поле с Данией.

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