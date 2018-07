Сборная Англии продолжает подготовку к полуфиналу в Зеленогорске

Сборная Англии продолжает готовиться к полуфиналу Чемпионата Мира в Зеленогорске.

Как сообщает официальный твиттер "трёх львов", в общей группе работают все 23 футболиста. Повреждений или травм у игроков нет, все пребывают в хорошем настроении.

All 23 members of the #ThreeLions squad trained in Zelenogorsk today. pic.twitter.com/VjE6hNiUUZ