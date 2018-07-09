Сборная Англии продолжает подготовку к полуфиналу в Зеленогорске

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Сборная Англии продолжает подготовку к полуфиналу в Зеленогорске

Сборная Англии продолжает готовиться к полуфиналу Чемпионата Мира в Зеленогорске.

Как сообщает официальный твиттер "трёх львов", в общей группе работают все 23 футболиста. Повреждений или травм у игроков нет, все пребывают в хорошем настроении.

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