Сборная Англии проиграла четвертый полуфинал подряд на крупных турнирах

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Сборная Англии проиграла четвертый полуфинал подряд на крупных турнирахСборная Англии, уступив сегодня Хорватии, проиграла свой уже четвертый полуфинал подряд на крупных турнирах.

Ранее команда "трех львов" уступила на Чемпионате Европы в 1968-м году Югославии, на Чемпионате Мира в 1990-м году Германии и через шесть лет той же "бундестим" на домашнем первенстве континента.

Напомним,  сборная Англии установила личный рекорд. | soccernews.ru

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