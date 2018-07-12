Сборная Англии проиграла четвертый полуфинал подряд на крупных турнирах
Сборная Англии, уступив сегодня Хорватии, проиграла свой уже четвертый полуфинал подряд на крупных турнирах.
Ранее команда "трех львов" уступила на Чемпионате Европы в 1968-м году Югославии, на Чемпионате Мира в 1990-м году Германии и через шесть лет той же "бундестим" на домашнем первенстве континента.
Напомним, сборная Англии установила личный рекорд. | soccernews.ru
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