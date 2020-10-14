Сборная Англии проиграла Дании, Бельгия на выезде одолела Исландию

В 4-м туре Лиги Наций Англия уступила Дании, а Бельгия была сильнее Исландии.

Лига А группа 2

Англия - Дания 0:1

Гол: Эриксен (пен), 35 - 0:1

Англия: Пикфорд, Джеймс, Уокер, Коуди, Мэйтленд-Найлз (Мингз, 36), Райс (Хендерсон, 76), Филлипс, Маунт (Санчо, 73), Магуайр, Кейн, Рэшфорд (Кэлверт-Льюин, 72).

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен (Йоргенсен, 46), Хейбьерг (Йенсен, 88), Дилэйни, Эриксен, Сков (Мэле, 46), Дольберг (Систо, 37), Поульсен, Брэйтуэйт (Вестергор, 74).

Удаление: Магуайр (31).



Исландия - Бельгия 1:2

Голы: Лукаку, 9 - 0:1, Сайварссон, 17 - 1:1, Лукаку (пен), 38 - 1:2

Исландия: Рунарссон, Ингасон, Эйельфссон, Сайварссон, Скуласон, Бьярнасон, Сигурйонссон (Торстейнссон, 69), Гудмундссон (Сигторссон, 81), Паульссон (Херманнссон, 82), Магнуссон (Траустасон, 86), Бедварссон (Кьяртанссон, 69).

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Денайер, Боята, Менье, Карраско, Тилеманс, Доку (Кастань, 68), Витцель, Троссард (Ванакен, 61), Лукаку.

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