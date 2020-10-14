Сборная Англии проиграла Дании, Бельгия на выезде одолела Исландию
В 4-м туре Лиги Наций Англия уступила Дании, а Бельгия была сильнее Исландии.
Лига А группа 2
Англия - Дания 0:1
Гол: Эриксен (пен), 35 - 0:1
Англия: Пикфорд, Джеймс, Уокер, Коуди, Мэйтленд-Найлз (Мингз, 36), Райс (Хендерсон, 76), Филлипс, Маунт (Санчо, 73), Магуайр, Кейн, Рэшфорд (Кэлверт-Льюин, 72).
Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен (Йоргенсен, 46), Хейбьерг (Йенсен, 88), Дилэйни, Эриксен, Сков (Мэле, 46), Дольберг (Систо, 37), Поульсен, Брэйтуэйт (Вестергор, 74).
Удаление: Магуайр (31).
Исландия - Бельгия 1:2
Голы: Лукаку, 9 - 0:1, Сайварссон, 17 - 1:1, Лукаку (пен), 38 - 1:2
Исландия: Рунарссон, Ингасон, Эйельфссон, Сайварссон, Скуласон, Бьярнасон, Сигурйонссон (Торстейнссон, 69), Гудмундссон (Сигторссон, 81), Паульссон (Херманнссон, 82), Магнуссон (Траустасон, 86), Бедварссон (Кьяртанссон, 69).
Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Денайер, Боята, Менье, Карраско, Тилеманс, Доку (Кастань, 68), Витцель, Троссард (Ванакен, 61), Лукаку.
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|6
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|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4