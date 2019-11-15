Сборная Англии провела 1000-й официальный матч

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Сборная Англии провела 1000-й официальный матч

Матч девятого тура квалификации Евро-2020 против Черногории стал юбилейным для национальной сборной Англии.

Как сообщает Gracenote Live, команда "трёх львов" провела 1000-ю официальную игру в своей истории.

Стоит отметить, что дебютный матч англичане сыграли ещё в 19-м веке, а именно 30 ноября 1872 года.

Что касается 1000-й встречи, то британцы уничтожили Черногорию со счётом 7:0.

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