Сборная Англии провела замену вратаря в заявке на Евро-2020

Теги англиядин хендерсон

Сборная Англии провела замену вратаря в заявке на Евро-2020

Фото сайт сборной Англии

В итоговой заявке сборной Англии для участия в финальном турнире Евро-2020 произошло изменение.

Расположение национальной команды покинул вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон, получивший травму бедра.

Освободившееся место в составе "трёх львов" занял голкипер "Шеффилд Юнайтед" Аарон Рэмсдейл.

Напомним, что англичане стартовали на Евро с минимальной победы над Хорватией (1:0). Впереди матчи с Шотландией и Чехией.

Не пропустите: Англия впервые в истории выиграла стартовый матч на чемпионате Европы. | http://soccernews.ru
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