Сборная Англии проводит 100-й матч в рамках финальных частей ЧМ и ЧЕ
Сборная Англии проводит 100-й матч в рамках финальных частей Чемпионатов Мира и Чемпионатов Европы, информирует OptaJoe.
Так, согласно подсчетам источника, поединок против национальной команды Бельгии стал для "трех львов" 69-м на мундиалях. Еще 31 встречу англичане провели в рамках континентального первенства.
Напомним, сборная Бельгии уже обыгрывает Англию. | soccernews.ru
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|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
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|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
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|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1