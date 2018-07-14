Сборная Англии проводит 100-й матч в рамках финальных частей ЧМ и ЧЕ

Сборная Англии проводит 100-й матч в рамках финальных частей Чемпионатов Мира и Чемпионатов Европы, информирует OptaJoe.

Так, согласно подсчетам источника, поединок против национальной команды Бельгии стал для "трех львов" 69-м на мундиалях. Еще 31 встречу англичане провели в рамках континентального первенства.

Напомним, сборная Бельгии уже обыгрывает Англию. | soccernews.ru