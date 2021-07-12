Сборная Англии установила антирекорд Евро по проигранным сериям пенальти

Фото твиттер Евро-2020

В финальном матче Евро-2020 сборная Англии потерпела поражение от Италии в серии пенальти.

Таким образом, команда "трёх львов" в четвёртый раз уступила в серии 11-метровых на Чемпионатах Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, ни одна другая сборная не проигрывала так часто по пенальти в европейском континентальном первенстве.

Всего же на крупных международных турнирах (Евро и ЧМ) Англия победила всего в двух сериях из девяти.

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