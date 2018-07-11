Сборная Англии установила личный рекорд на Чемпионатах Мира, информирует OptaJose.

Так, гол Кирана Триппьера в ворота сборной Хорватии в сегодняшнем матче 1/2 финала ЧМ стал для его команды уже 12-м забитым на турнире. Этот результат стал лучшим для "трех львов" в истории их выступления на мундиалях.

Напомним, сборная Англии под занавес дополнительного времени уступает хорватам. | soccernews.ru