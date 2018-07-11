Сборная Англии установила рекорд Чемпионатов Мира

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Сборная Англии установила рекорд Чемпионатов МираСборная Англии в сегодняшнем полуфинальном матче Чемпионата Мира против национальной команды Хорватии установила рекорд ЧМ.

Так, гол Кирана Триппьера в ворота Даниела Субашича стал для "трех львов" девятым на мундиале в России, забитым после исполнения стандартного положения. Это самый высокий результат для одной команды на мировом первенстве с 1966-го года, когда начали вести такого рода статистику.

Напомним, Триппьер отличился уже на 5-й минуте игры. | soccernews.ru

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