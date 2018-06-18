Сборная Англии в матче с Тунисом повторила своё достижение 52-летней давности

Сборная Англии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Туниса повторила своё достижение 52-летней давности.

В первом тайме команда "трёх львов" нанесла шесть ударов в створ ворот соперника. Как сообщает Opta, это их лучший показатель на мундиалях, начиная с 1966 года.

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