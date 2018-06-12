Сборная Англии в полном составе выразила отношение к расизму

Главный тренер сборной Гарет Саутгейт и футболисты команды приняли участие в акции, которая направлена против расизма.

Все члены национальной команды провели фотосессию с красными карточками расизму, на которых было написано название объединения "Покажи расизму красную карточку".

"Огромное спасибо Гарету Саутгейту и игрокам сборной Англии за поддержку нашей организации, - сообщается в твиттере объединения.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Англии сыграет в одной группе с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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