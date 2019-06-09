Сборная Англии в серии пенальти одолела Швейцарию и стала бронзовым призером Лиги Наций
В матче за 3-е место Лиги Наций сборная Англии в серии пенальти обыграла Швейцарию.
Швейцария - Англия 0:0, серия пенальти - 5:6
Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес (Дрмич, 87), Эльведи, Фернандеш (Закария, 61), Фройлер, Шакири (Цубер, 65), Джака, Мбабу, Сеферович (Окафор, 113).
Англия: Пикфорд, Магуайр, Гомес, Роуз (Уокер, 70), Делф (Баркли, 105), Алли, Лингард (Санчо, 105), Стерлинг, Дайер, Александер-Арнолд, Кейн (Уилсон, 75).
Предупреждения: Роуз (23), Лингард (27), Джака (116).
Напомним, что финальный матч между Нидерландами и Португалией состоится сегодня в 21:45 (мск).
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|6
|4
|4
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|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
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|2
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|3
|Молдова
|6
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|4
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|6
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|2
|Азербайджан
|6
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|3
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|6
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|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
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|6
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|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
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|6
|4