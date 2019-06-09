Сборная Англии в серии пенальти одолела Швейцарию и стала бронзовым призером Лиги Наций

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Сборная Англии в серии пенальти одолела Швейцарию и стала бронзовым призером Лиги Наций

В матче за 3-е место Лиги Наций сборная Англии в серии пенальти обыграла Швейцарию.

Швейцария - Англия 0:0, серия пенальти - 5:6

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес (Дрмич, 87), Эльведи, Фернандеш (Закария, 61), Фройлер, Шакири (Цубер, 65), Джака, Мбабу, Сеферович (Окафор, 113).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Гомес, Роуз (Уокер, 70), Делф (Баркли, 105), Алли, Лингард (Санчо, 105), Стерлинг, Дайер, Александер-Арнолд, Кейн (Уилсон, 75).

Предупреждения: Роуз (23), Лингард (27), Джака (116).

Напомним, что финальный матч между Нидерландами и Португалией состоится сегодня в 21:45 (мск).

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