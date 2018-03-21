Сборная Англии возьмет свои продукты на ЧМ-2018, чтобы избежать отравления

Сборная Англии опасается отравления во время Чемпионата Мира-2018, сообщает The Sun.

По сведениям издания, англичане привезут с собой в Россию некоторые продукты и даже чайные пакетики. Впрочем часть продуктов все же будет местными. Поэтому повара сборной отправятся в России за неделю до прилета игроков, чтобы проверить продукты.

Ранее сообщалось, что члены правительства Великобритания и королевская семья не поедут на турнир из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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