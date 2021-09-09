Сборная Англии впервые с 1996 года не сделала ни одной замены за матч

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Сборные Польши и Англии сыграли вничью со счётом 1:1 в рамках 6-го тура квалификации ЧМ-2022.

В указанном матче команда "трёх львов" обошлась без замен. Это первый подобный случай за 25 лет.

В полуфинале Евро-1996 англичане также решили не делать изменений в составе в течение всей игры, однако это не помогло им одолеть Германию.

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