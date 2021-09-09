Сборная Англии впервые с 1996 года не сделала ни одной замены за матч
Сборные Польши и Англии сыграли вничью со счётом 1:1 в рамках 6-го тура квалификации ЧМ-2022.
В указанном матче команда "трёх львов" обошлась без замен. Это первый подобный случай за 25 лет.
В полуфинале Евро-1996 англичане также решили не делать изменений в составе в течение всей игры, однако это не помогло им одолеть Германию.
Не пропустите: Кейн вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Англии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Во Франции определились с судьбой скандального матча "Ницца" - "Марсель"
-
Главные новости дня: 8 сентября
-
Осечка Англии, крупные победы Германии и Италии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 8 сентября
-
Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию
-
Италия разгромила Литву, Испания победила Косово
Лента новостей
-
Сборная Италии установила личный рекорд
-
Агент Сутормина отреагировал на трансферные слухи об игроке
-
Официально: Кейруш возглавил сборную Египта
-
Карпин оценил игру Захаряна в дебютных матчах за сборную России
-
Сборная Англии впервые с 1996 года не сделала ни одной замены за матч
-
Агент Шапи прогнозирует вызов игрока в сборную России до конца сезона
-
Гендиректор "Рубина" объяснил, почему Хвича остался в команде
-
1
Гризманн ярко высказался о возвращении в "Атлетико"
-
Кейн вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Англии
-
Во Франции определились с судьбой скандального матча "Ницца" - "Марсель"
-
Главные новости дня: 8 сентября
-
Флик повторил достижение Лёва в сборной Германии
-
Сборная Италии обновила мировой рекорд
-
Футболист Казахстана, забивший два гола Украине, провалил допинг-тест
-
"Краснодар" объявил об открытии очередного филиала своей академии
-
Агент Азмуна предложил "Милану" бесплатно подписать игрока следующим летом
-
Осечка Англии, крупные победы Германии и Италии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 8 сентября
-
"Реал" определился с альтернативой Холанду
-
Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в товарищеском матче
-
Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18