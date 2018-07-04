Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на Чемпионате Мира

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Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на Чемпионате Мира

Сборная Англии обыграла Колумбию в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 (1:1, 4:3 по пенальти).

Стоит отметить, что англичане впервые в своей истории выиграла серию пенальти на мундиале.

Ранее Англия уступала в серии пенальти на ЧМ-1990, 1998 и 2006.

В четвертьфинале Англия сыграет против Швеции.

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