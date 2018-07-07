Сборная Англии впервые за 28 лет пробилась в полуфинал Чемпионата Мира

В рамках 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Англии победила Швецию и пробилась в полуфинал турнира.

Как сообщает Squawka, британская команда впервые за 28 лет попала в квартет лучших на мундиале.

В 1990 году англичане в полуфинале мирового первенства проиграли сборной Германии.

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