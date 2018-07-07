Сборная Англии впервые за 28 лет пробилась в полуфинал Чемпионата Мира

Теги англияшвециягермания

Сборная Англии впервые за 28 лет пробилась в полуфинал Чемпионата Мира

В рамках 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Англии победила Швецию и пробилась в полуфинал турнира.

Как сообщает Squawka, британская команда впервые за 28 лет попала в квартет лучших на мундиале.

В 1990 году англичане в полуфинале мирового первенства проиграли сборной Германии. 

Не пропустите видеообзор матча Швеция - Англия. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов