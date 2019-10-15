Сборная Англии впервые за 35 лет смогла забить 6 голов в одной встрече

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Сборная Англии впервые за 35 лет смогла забить 6 голов в одной встрече

Сборная Англии забила шесть голов национальной команде Болгарии в рамках отборочного тура Евро-2020.

Англичане впервые с 1984 года забили 6 мячей команде в одной встрече. Ранее подобного результата они добивались 35 лет назад в матче с Турцией (8:0).

В составе Англии по два гола забили нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Росс Баркли. Еще по разу забили форварды Маркус Рэшфорд и Харри Кейн.

Сборная Англии с 15 баллами расположилась на 1 месте группы A.

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